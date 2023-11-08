بعد رفع السجائر.. أسعار المعسل الجديدة في الأسواق
كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس الإدارة، لقائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023.
وجاءت أسعار المعسل الجديدة كالتالي:
صنف (سلوم 70 جراما): 15 جنيها.
صنف (سلوم 120 جراما): 25 جنيها.
صنف (سلوم 250 جراما): 50 جنيها.
صنف (سلوم 500 جرام): 85 جنيها.
معسل قص 250 جراما: 55 جنيها.
معسل أبو نجمة 100 جرام: 17 جنيها.
معسل أبو نجمة 500 جرام: 70 جنيها.
معسل أبو نجمة 1000 جرام: 130 جنيها.
وان فور يو 250 جراما: 130 جنيها.
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