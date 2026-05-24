صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأحد، بأن واشنطن تدرس وتستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" لإيران بشأن تخفيف العقوبات في إطار مساعي إنهاء حرب إيران، في حال كان قادة البلاد على استعداد لتقديم تنازلات مماثلة للولايات المتحدة بشأن برنامج اليورانيوم المخصب.

"لا يتحركون بسرعة".. كواليس مفاوضات إيران وأمريكا

وقلل المسؤول الأمريكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، من شأن التقارير التي تفيد بإمكانية توقيع الاتفاق يوم الأحد، قائلا إن نظام طهران "لا يتحرك بالسرعة الكافية" لإنهاء حرب إيران.

"تنازلات جادة" في مفاوضات إيران وأمريكا

وقال المسؤول: "خطتنا هي التعامل مع كامل مخزونهم من المواد المخصبة، نرى الإيرانيين يقدمون تنازلات جادة بشأن هذه المسائل لم نشهدها من قبل".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه: "إذا قدم الإيرانيون تنازلات كبيرة بشأن مسألة التخصيب، فسوف نقدم نحن أيضا تنازلات كبيرة بشأن تخفيف العقوبات".

"رسوم هرمز".. عقبات في طريق إنهاء حرب إيران

وأشار المسؤول إلى أنه: "حتى في دعاية الحرس الثوري نفسه، لم يتحدثوا عن فرض رسوم على مضيق هرمز، موقفنا واضح تماما، لا نعتقد أن فرض رسوم هو نتيجة مقبولة".