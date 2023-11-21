التعاون للبترول توقع بروتوكول تعاون مع "بتروناس مصر للزيوت"

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجيوسيبي بيدريتي المدير الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشركة بتروناس الماليزية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول، وشركة بتروناس مصر للزيوت، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ويهدف البروتوكول إلى دعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركتين في مصر، وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل لإمكانيات كل طرف من الأطراف بشكل يحقق تكامل المصالح المشتركة، وفقا للبيان.

وقع الاتفاقية كلٌ من ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، وروبيرتو ميجليو مدير شركة بتروناس مصر للزيوت.

وبموجب الاتفاق، سيعمل الطرفان على زيادة التعاون في الأعمال ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وخاصة بهدف البحث والتطوير، وتقديم الاستشارات بشأن الاستثمارات الجديدة، وتوحيد الجهود المبذولة في مختلف قطاعات أنشطة الشركتين.

وقبل التوقيع، بحث وزير البترول مع الرئيس الإقليمي بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة في شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين، مشيراً إلى أن مناخ العمل في سوق المنتجات البترولية في مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وإمكانيات للتطوير والتوسع في أنشطة الشركات العاملة به.

وأكد الرئيس الإقليمي للشركة الماليزية اعتزاز الشركة بالعمل في السوق المصري ورغبتها في تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا، مشيراً إلى اعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصري والأسواق العالمية.

حضر اللقاء علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع.