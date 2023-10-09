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الملا: دراسة لاختيار أفضل مواقع لإنشاء مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر

12:23 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

وزير البترول يلقي كلمته خلال مؤتمر الأهرام السابع

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كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول بصدد عمل دراسة لأفضل المواقع المحتمل أن تستضيف مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة في هذا المجال.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أشار الوزير إلى مذكرة التفاهم التي وقعها قطاع البترول مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يدعم سعى مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول، اليوم، في مؤتمر الأهرام السابع للطاقة "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في جلساته بما تشمله، إلى استعراض مختلف التجارب الدولية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

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