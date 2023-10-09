البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 19405 نقاط، في الساعة الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.6% إلى مستوى 19357 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، تأثرا بتصاعد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن استشهاد ومقتل عدد من الجانبين تجاوز الـ 1000 شخص.
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