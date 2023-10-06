البصل عند 18 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

وسجل سعر كيلو البصل بين 14 و18 جنيها في سوق الجملة، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و12.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و12.5 جنيه.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 30 و38 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.