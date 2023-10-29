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العشري: تصنيع مصري 100% لفلنكات السكة الحديد قريبا

12:15 م الأحد 29 أكتوبر 2023

رئيس مجموعة العشري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ف

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كتبت- دينا خالد:

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للحديد والصلب، إن شركته بدأت خطوات جديدة لتصنيع فلنكات السكة الحديد في مصر خلال المرحلة القادمة.

وأضاف العشري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه وحضوره المعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية أمس السبت، أنه تم البدء فعليًا في اتخاذ خطوات لتصنيع الفلنكات، خاصة بعد طلب وزير النقل، الفريق كامل الوزير ذلك، بحسب بيان اليوم.

وأشار العشري، إلى أنه تم إنشاء خطين لإنتاج الفلنكات يتم تجهيزهم حاليًا، ومن المتوقع أن يظهر إنتاج مصري 100% للفلنكات فعليًا في غضون ثلاثة أشهر مقبلة تقريبًا.

سوق مصراوى

أيمن العشري رئيس مجموعة العشري السكة الحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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