معهدا التخطيط القومي والعربي يبحثان التعاون في مجالات التدريب والأبحاث

كتبت- شيماء حفظي:

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور عبد الله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، تعزيز التعاون بين المعهد العربي ومعهد التخطيط القومي، وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، بحث الجانبان تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين والإمكانيات المتاحة لدى معهد التخطيط المصري والعربي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وكريم درويش، رئيس الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وأوضحت السعيد أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلي.

وأشارت إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.

وأعربت الوزيرة عن التطلع إلى المزيد من التعاون في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.