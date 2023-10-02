انخفاض أسعار الدقيق والعدس وزيادة الأرز والسكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدقيق والعدس وزيت الذرة والدواجن الطازجة والجبن الرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والسكر واللحوم الطازجة خلال تعاملات اليوم في الأسواق، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.25 جنيه، بارتفاع 2.18 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.88 جنيه، بانخفاض 38 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.16 جنيه، بانخفاض 1.48 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.17 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.3 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.31 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.26 جنيه، بانخفاض 2.77 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.12 جنيه، بانخفاض 2.71 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.01 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.86 جنيه، بارتفاع 3.71 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 93.05 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.9 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.84 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.57 جنيه، بانخفاض 49 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 199.16، بانخفاض 14.74 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.75 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.62 جنيه، بانخفاض 2.36 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 31.36 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.