انخفاض البطاطس وزيادة الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار البطاطس والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 29 و35 جنيها، بارتفاع 9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.