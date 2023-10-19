سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1580 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 2031 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2370 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2709 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1949 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 1.4 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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