بعد مستوى تاريخي جديد.. البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 22053 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسجيله مستوى تاريخيا جديدا أمس.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 0.17%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.95% إلى مستوى 22074 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوياته متجاوزا 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.
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