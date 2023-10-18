بعد مستوى تاريخي جديد.. البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 22053 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسجيله مستوى تاريخيا جديدا أمس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 0.17%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.95% إلى مستوى 22074 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوياته متجاوزا 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.