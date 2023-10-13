انهيار حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس، وتراجع سعر الجرام نحو 75 جنيهًا.

وكان سعر الذهب ارتفع نحو 70 جنيها خلال تعاملات أمس، قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع بداية التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عن 1537 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1976 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 2305 جنيهات للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 2634 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 18440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1875.6 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وزاد 1.3 دولار للأوقية بنسبة 0.07%.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب