جهينة تشارك في مبادرة خفض الأسعار عبر منتجاتها من لبن "بخيره"

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مشاركتها في مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري عن طريق تخفيض أسعار منتجاتها من ألبان "بخيره".

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد "جاء انطلاقاً من كونه أحد أهم السلع الغذائية الأساسية الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كافة البيوت المصرية".

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.

وتم التوافق على عدد من السلع الأساسية بتخفيض تتراوح بين 15 إلى 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأشار مدبولي إلى أن هذه السلع تتضمن السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض.