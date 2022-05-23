وزير البترول يشارك في فعاليات منتدى "دافوس" بسويسرا



كتب- مصطفى عيد:

غادر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، تحت عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الوزارة إنه سيتم عقد المنتدى حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم، بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.

وأكد الملا أهمية مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية بوجه عام وقطاع الطاقة بوجه خاص.

وذكر أن ذلك يأتي خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وكان لها تأثير مباشر على التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق البترول العالمية، مؤكدا مكانة مصر المتميزة إقليمياً وعالمياً بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في صناعة البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوزير إن هذا المؤتمر فرصة للحوار وتبادل الآراء وإجراء المقابلات مع مسئولي الطاقة العالميين ونافذة لعرض أنشطة صناعة البترول المصرية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقي، ولاسيما أن مصر ستضيف مؤتمر قمة المناخ cop 27 في نوفمبر القادم.

وسيركز المنتدى على التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات حالياً، بما في ذلك التعافي فيما بعد الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وتغيُّر المناخ وغيرهما من التحديات الاقتصادية كتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتشكيل ملامح حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية ومنصفة، وحماية المناخ والغذاء والطبيعة، ودفع التحول الصناعي، وهو ما يعطي المناقشات الجماعية والثنائية زخما خلال هذه النسخة من المؤتمر.