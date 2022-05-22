مبيعات عربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 10462 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.49%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.04 مليون، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.79% إلى مستوى 10459 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.