"الضرائب" تخفيض مهلة إرسال الفواتير الإلكترونية تدريجيًا وإلغائها في يناير 2023

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن تلغى نهائيًا بداية من يناير المقبل لترسل الفواتير لحظيًا.

وأضاف عبد القادر في بيان صحفي اليوم السبت أنه سيخفض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 6 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من يوليو المقبل.

وستنخفض المهلة لتصبح 5 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة في أول أغسطس المقبل، وستصبح 4 أيام بداية من سبتمبر المقبل، وستتراجع المهلة إلى 3 أيام في أول أكتوبر المقبل، وستستمر في التراجع خلال الشهور المقبلة لتصبح المهلة يومًا واحدًا في أول ديسمبر المقبل.

وبحسب عبد القادر ستلغى المهلة تمامًا لترسل من أول يناير 2023 لحظيًا.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وأكد أن المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وقال عبد القادر إن المصلحة تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا لتعمم على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15 فبراير الماضي، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من ١٥يونيو ٢٠٢٢.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

einvoice_support@efinance.com.eg هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني.