بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات مقارنة بتعاملات الصباح، وذلك بعد تراجع في الصباح، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 720 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 926 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1828 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.26%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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