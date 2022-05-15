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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:11 م الأحد 15 مايو 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.36% إلى مستوى 10534 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.42%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.69%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.01 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، بينما الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.63% إلى مستوى 10678 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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