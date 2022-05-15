"أورنج" تنتهي من المرحلة الأولى لمركز بيانات العاصمة الإدارية الشهر المقبل

كتب-علاء حجاج:

قال هشام مهران نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الشركات، إن الشركة ستنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من مركز البيانات "داتا سنتر" بالعاصمة الإدارية في موعدها، وأنها ستقوم بتسليمها الشهر المقبل.

وكانت أورنج وقعت عقد إنشاء مركز بيانات العاصمة الإدارية في نهاية عام ٢٠٢٠، ويعد المركز الأكبر بقارة افريقيا وذلك باستثمارات ١٣٥ مليون دولار.

ويهدف مركز بيانات العاصمة تعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية بطريقة مؤمنة.

ويعتبر المركز مسئولًا عن حفظ المعلومات الحيوية وخصوصية البيانات، معتمدا على أفضل وأحدث تقنيات تأمين وحماية البيانات بالتعاون مع الشركات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وأضاف مهران خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الخامس لمستقبل الاستثمار في مراكز البيانات، اليوم أن مصر لديها الإمكانيات لأن تصبح مركزا استراتيجيا لمراكز البيانات بالمنطقة ولا سيما مع تطور البنية التحتية التكنولوجية ومرور العديد من كابلات الاتصالات البحرية من خلالها فضلا عن موقع مصر الجغرافي المتميز.

مشيرا إلى انتهاء الطاقة الاستيعابية الخاصة بمركز البيانات الخاصة بالشركة في منطقة العوايد بالإسكندرية فيما تبحث الشركة زيادة الطاقة الاستيعابية له.