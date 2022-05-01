سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وذكر نجيب، أن حالة البيع والشراء في السوق تتسم بالهدوء، مع ارتفاع السعر الحالي في الجرام.

وكان سعر جرام الذهب سجل أمس أعلى مستوى له على الإطلاق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 763 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 981 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1145 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1409 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 9160 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، نحو 1896 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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