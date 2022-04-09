سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت، في بداية التعاملات بالأسواق عند مستويات أمس، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 616 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 850 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 1134 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7936 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-بنسبة 0.81% إلى 1947.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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