تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

وينصح فرج المستهلكين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية مع التراجع الحالي في السعر.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 652 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 838 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 978 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1117 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7824 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1925 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.03%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة.