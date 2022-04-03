مشتريات المصريين والأجانب تقفز بالبورصة 2.8% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.88% إلى مستوى 11562 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.82%، كما زاد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 40.6 مليون جنيه.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم يرجع إلى ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى صعود سهمي هيرمس ودومتي.

وصعد سهم التجاري الدولي بختام جلسة اليوم 4.09%، كما ارتفعت قيمة سهم المحموعة المالية هيرمس القابضة 9.1%، وصعد قيمة سهم الصناعات الغذائية العربية- دومتي 14.2%.

وأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها تلقت عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة "Expedition Investments" للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم شركة دومتي وذلك من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة شركة "Expedition Investments" يرغب في البدء في إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة في أقرب وقت ممكن، ووفقا للتقدير المبدئي لمقدم العرض المحتمل فإن السعر المبدئي لعرض الشراء هو 5 جنيهات للسهم الواحد.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11238 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي.