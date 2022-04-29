ارتفاع الكوسة والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

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القاهرة – مصراوي:

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو البصل والفلفل الحامي والخيار الصوب خلال تعاملات اليوم، بينما ارتفع الكوسة والليمون.

يقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و10.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.