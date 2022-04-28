أسعار الحديد والأسمنت والخشب اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، بينما تباينت أسعار الخشب خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19817 جنيهًا، بزيادة 212 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20552 جنيهًا، بزيادة 310 جنيهات.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1591 جنيهًا، بزيادة 45 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2818 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 12281 جنيهًا، بزيادة 1045 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7689 جنيهًا، بتراجع 132 جنيهًا.