سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم.

وذكر نجيب أن حالة سوق الذهب تسم بالهدوء في حركتي البيع والشراء، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 943 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1910 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 1.10%، في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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