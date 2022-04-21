سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعه خلال التعاملات المسائية، وهبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمنتصف التعاملات، مع انخفاض المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، ليواصل تراجعه وتصبح قيمة الانخفاض للجرام 15 جنيهًا حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 727 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 934 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1090 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1246 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8720 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1946 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.59%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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