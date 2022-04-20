قفزة في سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 7 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 703 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 904 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1055 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1940 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.48%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.