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ارتفاع الفاصوليا والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

10:16 ص السبت 02 أبريل 2022
ارتفاع الفاصوليا والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

سوق خضار

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كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة تفاوت في الأسعار خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي والحامي والخيار البلدي والليمون، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 6 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و17 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الملوخية بين 8 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و4.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

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