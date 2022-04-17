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التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 503 موظفين بالبريد

04:31 م الأحد 17 أبريل 2022
التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 503 موظفين بالبريد

صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ "التسوية لعدد 503 موظفين بالهيئة القومية للبريد"، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، أوضح صالح الشيخ أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وينشر جهاز التنظيم والإدارة كل شهر تقريرا عن بعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا للبيان.

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