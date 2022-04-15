زيادة أسعار 4 أصناف وتراجع الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار 4 أصناف من الخضروات في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، بينها البطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفلفل والخيار الصوب والليمون، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و 11.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 9 جنيهات، بتراجع بين جنيه وجنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

ورق عنب بلدي بين 15 و 17 جنيها.

ورق عنب بناتي بين 18 و 22 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.