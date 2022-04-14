تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن الحية وأسعار البيض، بينما تباينت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يومياً طبقاً للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41.93 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 50.26 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.36 جنيه، بزيادة 3.25 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.54 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.17 جنيه، بتراجع 69 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.33جنيه، بتراجع قرش.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.11 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو الصغير بعظم: 140.5 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 144.29 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.54 جنيه، بزيادة 46 قرشا.