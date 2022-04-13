تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو بمناسبة الأعياد

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية تبكير صرف معاش شهر مايو المقبل لتكون بداية 22 أبريل الجاري، بمناسبة أعياد القيامة والفطر المجيد، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وأضاف عوض أنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في أول مايو.

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا.

يذكر أن قيمة المعاشات ارتفعت بداية من الشهر الجاري بنسبة 13%، قبل الزيادة الاعتيادية في يوليو من كل عام، بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل ومايو ويونيو.