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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 10912 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.15%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.58% إلى مستوى 10898 نقطة، لأول مرة من سبع جلسات في نهاية تعاملات أمس، بعد الإعلان عن شراء صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة أبو ظبي حصصًا في 5 شركات مدرجة بالبورصة.

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