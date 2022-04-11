تنظيم الاتصالات يرد 10 ملايين جنيه لمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم

كتب- علاء حجاج:

رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 10 ملايين جنيه لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم ضد شركات الاتصالات المقدم ضدها الشكوى.

وبحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز تلقى الشكاوى من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال 155 – أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقي الشكاوى على الإنترنت - الإيميل).

وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الالكترونية.

وكشف جهاز تنظيم الاتصالات عن تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.

وكان تنظيم الاتصالات قام بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أية تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة.

فيما بلغ عدد الأرقام التي تم نقلها بين مشغلي خدمات المحمول بالسوق المصري إلى 1.3 مليون رقم، وفقا للبيان.

وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة نقل الأرقام وهي خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.