البورصة تواصل الهبوط للجلسة السادسة وتنخفض بنسبة 1.6% بتعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة السادسة على التوالي، حيث انخفض بنسبة 1.55% إلى مستوى 10729 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.33%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 197.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 108.2 مليون جينه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 89.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.84% إلى مستوى 10897 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.