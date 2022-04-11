الضرائب توقع بروتوكولا لتحديد قواعد تحصيل ضريبة مشغولات الذهب والفضة

كتب- مصطفى عيد:

وقع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، قال عبد القادر إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

وأضاف أن ذلك يأتي إيماناً بمسئولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية منتسبيهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية، معربًا عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب مختار توفيق نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة، وعلاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة.

ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات حضر كل من لطفي محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.