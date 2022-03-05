6 جنيهات زيادة في سعر جرام الذهب اليوم بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، بقيمة 6 جنيهات للجرام مع ارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 573 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 736 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 853 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 982 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6872 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وقفز سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس، إلى 1970.7 دولارًا للأوقية بزيادة 1.79%، مقارنة ببداية التعاملات.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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