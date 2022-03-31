تراجع طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11238 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.38%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 34.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 5.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 39.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.35% إلى مستوى 11239 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.