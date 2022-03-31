عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بستواه في الصباح، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.60 جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 836 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7700 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1927 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.27%، في الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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