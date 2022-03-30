بعد زيادة الدولار والخامات.. كيف تأثرت أسعار الفوانيس وزينة رمضان؟ (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الألعاب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفوانيس وزينة رمضان شهدت استقرارًا بالأسواق هذا العام على الرغم من ارتفاع سعر الدولار والخامات.

وقال صفا في بث مباشر مع صفحة مصراوي على فيسبوك، اليوم، إن أسعار الخامات ارتفعت عالميا ومحليا بشكل كبير هذا العام، ولكن لم تتأثر الأسعار لأن صناعة الفانوس تبدأ منذ أكتوبر الماضي ولم تكن أسعار الخامات ارتفعت بهذا الشكل في ذلك الوقت.

وتوقع صفا ارتفاع أسعار الفوانيس العام المقبل نتيجة ارتفاع الدولار والخامات بنسبة قد تتراوح بين 30 و40%.

التفاصيل في هذا الفيديو:

https://fb.watch/c49yF2z2Dt/