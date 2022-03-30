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مواعيد عمل فروع شركات الاتصالات خلال شهر رمضان

12:09 م الأربعاء 30 مارس 2022
مواعيد عمل فروع شركات الاتصالات خلال شهر رمضان

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بتحديد أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد مواعيد تعامل هذه المنافذ مع الجمهور خلال شهر رمضان لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوما الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وأكد الجهاز على التزام منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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