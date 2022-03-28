غرفة القاهرة ترصد إقبالا كثيفا من المواطنين على شوادر "رمضان كريم "

كتبت- شيرين صلاح:

رصدت غرفة القاهرة التجارية إقبالًا كثيفًا ومتزايدًا من المواطنين على شوادر "رمضان كريم"، التي نظمتها بالتعاون مع محافظة القاهرة في عدة مناطق من المحافظة لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية والرمضانية لهم بأسعار مخفضة.

وكشفت جولة نائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي على هذه الشوادر عن وجود إقبال كثيف من المواطنين على شراء السلع، وتلبية احتياجاتهم من مستلزمات شهر رمضان المبارك من كافة مواقع هذه الشوادر، بحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين.

وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هناك متابعة يومية من مجلس إدارة الغرفة لهذه الشوادر ومدى سير العمل بها، بجانب وجود فريق العمل المنظم لهذه الشوادر من موظفي الغرفة على مدار 24 ساعة ونتلقى لحظة بلحظة تقاريرًا عن سير العمل بكل الشوادر في المناطق المختلفة.

وتنظم غرفة القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة عددًا من شوادر "رمضان كريم" في عدة مناطق بالمحافظة، وهي "حديقة السادات مدينة نصر – حي باب الشعرية ميدان باب الشعرية – الشرابية شارع حمدي مسعود - مدينة الشروق منطقة الجراج - مركز شباب المعصرة – حي حلوان مركز شباب حلوان الجديد – حي المرج مركز شباب الأندلس – حي الساحل"، وفقا لبيان الغرفة.

ويأتي تعاون محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لافتتاح عدد من الشوادر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها توفير جميع السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية ، و بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 30 %.