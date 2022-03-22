26.9% ارتفاعًا بقيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 بنسبة 26.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020.

وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 14.7%، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%.

بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 54.8%.