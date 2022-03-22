وزير البترول يبحث رئيس روهر بمبن الألمانية نشاط الشركة في مصر



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سيزار إليزوندو رئيس شركة روهر بمبن الألمانية والوفد المرافق له، نشاط الشركة في مصر في ضوء التوسعات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً بمصنع الشركة المصرية الألمانية للمضخات بالسويس وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لما لها من دور هام في تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية في اطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وذكر أنه رغم تحديات السنوات الماضية فإن قطاع البترول يمضي بخطوات ثابتة في تنمية مختلف المشروعات وفتح آفاق جديدة لزيادة الأنشطة.

وقال الملا إن مصنع الشركة المصرية الألمانية للمضخات بعد تنفيذ التوسعات الجديدة أصبح أكبر مصنع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيوفي احتياجات شركات القطاع من المضخات، وأنه من المستهدف خلال الفترة القادمة فتح أسواق جديدة لتصدير المضخات إليها وخاصة في القارة الأفريقية.

وأشار إلى مشاركة روهر بمبن بالعديد من المشروعات التي ينفذها قطاع البترول ومن ضمنها توسعات معامل التكرير ومشروعات إنشاء خطوط الأنابيب.

وأكد سيزار أن التوسعات الجديدة أضافت تكنولوجيات متطورة أزالت الاختناقات في عمليات تصنيع المضخات ومكنت الشركة من إجراء عمليات اختبار لأربعة مضخات يومياً بدلاً من مضخة واحدة، بالإضافة إلى زيادة انتاج المصنع من 400 مضخة إلى حوالي 600 مضخة سنوياً بمقاييس أداء عالمية.

وأشار إلى تطبيق منظومة رقمية موحدة بمصانع روهر بمبن حول العالم وربطها ببعضها البعض لسهولة الوصول للبيانات وسرعة توفير قطع الغيار وكذلك السماح للعملاء بمتابعة اختبارات المضخات عن بعد من خلال شبكة الإنترنت.

حضر اللقاء علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس مجدي توفيق، نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي، والمهندس خالد جلال رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والدكتور محمد حسن مدير عام الشركة، بحسب البيان.