الحكومة تخطط لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامجي "تكافل وكرامة"

كتب-مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إنها ستدبر ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنها قررت صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

ويبلغ عدد المستحقين من تكافل وكرامة حاليًا ما يقارب من 3.8 مليون أسرة مستفيدة بما يعادل 14 مليون مستفيد، منهم نحو 400 ألف أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي والباقي نحو 3.4 مليون أسرة تحصل على تكافل وكرامة.