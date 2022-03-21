معيط: الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات



كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية أعلنها الوزير اليوم لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

وكان وزير المالية، قال في تصريحات الشهر الماضي، إنه يجري حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعي حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالي الحالي بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.