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مشتريات محلية تصعد بالبورصة 2.3% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:47 م الأحد 20 مارس 2022
مشتريات محلية تصعد بالبورصة 2.3% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.31% إلى مستوى 10973 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.6%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 105.2 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 79.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19% إلى مستوى 10726 نقطة، في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

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