انطلاق معارض "أهلا رمضان" بعدد من المحافظات.. وتخفيضات تصل إلى 35%

كتبت – شيرين صلاح:

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري، إطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان بمحافظة القاهرة في 25 مارس المقبل بأرض المعرض لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من كافة السلع الغذائية والرمضانية بتخفيضات بنسب تتراوح بين 15 و 35%.

وأكد العربي أن القطاع الخاص يعمل على فتتاح سلسلة المعارض بكافة المحافظات، والتعاون مع الجهات الحكومية للرقابة علي الأسواق و التعامل مع أي زيادات غير مبررة في الأسعار .

وأشار العربي إلى بدء معارض أهلا رمضان في العديد من المحافظات منذ الأمس ولمدة تتراوح بين 15 يوما و شهر كامل، لاحتواء أزمة زيادات الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية تأثرا بالاضرابات الاقتصادية العالمية.

وافتتحت الغرفة التجارة بالأقصر أمس مساحة 650 مترمربع بنسبة تخفيضات تتراوح من 20 إلى 30 % عن أسعار السوق بمشاركة السلاسل التجارية الكبرى .

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط المعرض الرئيسي بمقر الغرفة التجارية ومن المقرر استمراره لمدة 20 يوما بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلتها بالخارج.

وافتتح رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالمحافظة وقال أنه تم إنشاء شادر يتسع لآكثر من 16 باكية سيتم منحها للتجار ممن يرغبون البيع والشراء بسعر الجملة الحديقة بوسط العريش.

كما افتتح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم المعرض الرئيسى أمس ضمن 7 معارض من المقرر اطلاقها بمختلف انحاء المحافظة وتسيير نحو 10 سيارات للوصول إلى المناطق النائية وبنسب خصم تتراوح بين 20 إلى 25% عن المستوى العام السائد لنفس السلع بالاواق خارج المعارض.

كما تم افتتاح المعارض في الإسماعيلية، وقنا، وبورسعيد، والمنيا، وينتظر افتتاح معارض أهلا رمضان، في عد من المحافظات بينها الجيزة والغربية والمنوفية وجنوب سيناء والبحيرة، وبني سويف والسويس وسوهاج، وفقا للبيان.